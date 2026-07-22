Открыт способ ускорения разработки лазеров для «фотографирования» молекул

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Физики из России и Китая разработали подход, позволяющий подбирать оптимальную толщину и другие свойства плазменных мишеней, используемых при генерации сверхкоротких лазерных импульсов длиной в несколько десятков или сотен аттосекунд. Это ускорит разработку подобных излучателей и повысит четкость получаемых ими снимков молекул, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Аттосекундный импульс можно сравнить с очень короткой вспышкой, необходимой для получения четкого изображения сверхбыстрого процесса. При прохождении через слишком толстую или плотную плазму эта вспышка растягивается, и “снимок” теряет резкость. Мы получили практический критерий, который позволяет заранее определить допустимые параметры мишени», — пояснила исследователь из Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» Елизавета Липкова.
По словам исследователей, в последние несколько десятилетий физики со всего мира активно работают над созданием все более совершенных излучателей, способных вырабатывать импульсы лазерного излучения длиной в несколько десятков или сотен аттосекунд, миллиардных долей наносекунды. За разработку подобных технологий была вручена Нобелевская премия по физике в 2023 году.
Столь короткие импульсы лазерного излучения используются для наблюдений за процессами внутри молекул и различных материалов, и для проведения подобных исследований нужно очень точно подбирать параметры работы лазера. Для этого физики изучают то, как взаимодействуют друг с другом генерирующие лазерные импульсы и частицы в облаке из плазмы, которое возникает при облучении фольги из металла и порождает аттосекундные импульсы.
Российские и китайские ученые заинтересовались тем, как толщина и плотность облака из плазмы влияет на длину и структуру вырабатываемых аттосекундных импульсов. Для получения подобных сведений исследователи провели серию максимально реалистичных расчетов на суперкомпьютере «Жорес», расположенном на территории «Сколтеха», и сравнили результаты этих вычислений с упрощенными моделями.
Это позволило физикам выявить несколько закономерностей, которые позволяют связать «растяжение» импульса с плотностью и толщиной плазмы, а также с характерной частотой аттосекундного излучения. В перспективе, это позволит избежать большого числа ресурсоемких расчетов методом проб и ошибок, ускорит разработку подобных излучателей и повысит четкость получаемых ими снимков.