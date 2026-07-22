Туротрасль: в Калининграде число апартаментов для туристов выросло почти в пять раз

Эксперт по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарья Шахматова рассказала, что многие туристы сегодня выбирают именно апартаменты, поскольку они стоят дешевле гостиниц. «К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что чаще всего наши гости выбирают серый сектор апартаментов. Цена у них действительно занижена, и, к сожалению, отели не могут конкурировать с таким количеством объектов и их ценовой политикой», — пояснила она.