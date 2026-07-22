В деревне Аганур Республики Марий Эл прошел агрослет «Молодежь ЗА село»

«Агрослет проводится в республике впервые. В соседних регионах, например в Чувашской республике, оно является традиционным. Мы тоже начинаем движение в данном направлении. Первый агрослет мы решили провести на территории туристического комплекса “Кульшит”, в котором сочетается и производственная деятельность, и агротуризм. Здесь успешно занимается переработкой меда и фасовкой Иван-чая сельскохозяйственный кооператив “Золотой нектар”, который также принимает туристов в своем туристическом комплексе. Для молодежи это является в своем роде демонстрационной площадкой, на которой они могут увидеть сам производственный процесс, а также задать вопросы представителям власти и бизнеса», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Павел Раевский.