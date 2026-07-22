В деревне Аганур Республики Марий Эл прошел агрослет «Молодежь ЗА село»

Агрослет «Молодежь ЗА село» состоялся на территории туристического комплекса «Кульшит» в деревне Аганур Куженерского района Марий Эл. Участие в мероприятии приняли более ста человек, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В числе участников — ученики агротехнологических классов школ республики, создание и оснащение которых осуществляется по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а также студенты, молодые специалисты и сельхозтоваропроизводители. Для них в рамках слета подготовили образовательные площадки, посвященные агробизнесу, патриотическому воспитанию и агротуризму.
Кроме того, для участников были доступны мини-спартакиада «Земля спорта», выставка народных промыслов и различные конкурсы — по профессиям, кулинарные и «Марийские семейные (национальные) традиции». Гости могли поучаствовать в экскурсии по туристическому комплексу «Кульшит» и присоединиться к концерту с участием марийского исполнителя Шып Лий.
«Агрослет проводится в республике впервые. В соседних регионах, например в Чувашской республике, оно является традиционным. Мы тоже начинаем движение в данном направлении. Первый агрослет мы решили провести на территории туристического комплекса “Кульшит”, в котором сочетается и производственная деятельность, и агротуризм. Здесь успешно занимается переработкой меда и фасовкой Иван-чая сельскохозяйственный кооператив “Золотой нектар”, который также принимает туристов в своем туристическом комплексе. Для молодежи это является в своем роде демонстрационной площадкой, на которой они могут увидеть сам производственный процесс, а также задать вопросы представителям власти и бизнеса», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Павел Раевский.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.