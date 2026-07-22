Ильназ Галявиев женился в тюрьме «Чёрный дельфин» после массового расстрела в школе в 2021 году

Ее родители расстались, когда она была маленькой, и девочка осталась жить с отцом в Ростовской области, периодически общаясь с мамой. Когда мужчина начал встречаться с другой женщиной, а затем и решил вместе с ней и ее дочкой, Диана это решение не одобрила. «Она моей жене начала козни строить. Она год нервы мотала. И я ей сказал: “Ты не хочешь нормально жить. Ты себе яму копаешь, сук рубишь, на котором ты сидишь”. И когда она школу закончила, мать ее забрала к себе», — говорит отец девушки.