Ильназ Галявиев женился в тюрьме «Чёрный дельфин» после массового расстрела в школе в 2021 году

Школьный стрелок Ильназ Галявиев женился — избранницей молодого человека 18-летняя Диана, с которой он познакомился по переписке. Свадьба прошла в исправительной колонии строгого режима «Черный дельфин», где Галявиев отбывает пожизненный срок: в 2021 году он, будучи учеником гимназии в Казани, устроил стрельбу, жертвами которого стали девять человек.
Что известно об отношениях Ильназа Галявиева и Дианы
Как пишут СМИ, впервые Диана увидела Ильназа Галявиева по телевизору в новостях — тогда девушке было всего 14 лет. «Я так понимаю, девочка чувствовала себя одинокой, — рассказывает правозащитница Ева Меркачева, которая общалась с Дианой лично. — У нее были непростые отношения в семье. По ее словам, она в 16 лет ушла из дома, стала жить самостоятельно — из-за гиперопеки со стороны родителей».
Ильназ понравился Диане «чисто внешне», а вскоре девушка начала его «жалеть» и решила написать ему письмо в колонию. Примерно через месяц она получила ответ, и между молодыми людьми завязалась переписка. В 16 лет симпатия к Галявиеву у школьницы была настолько велика, что она решила посетить судебное заседание с его участием.
В 2025 году Диана приехала на свидание к Галявиеву в «Черный дельфин» — и пара решила официально вступить в брак.
«Я понимала, что ему тяжело, и не хотелось затрагивать тему преступления. А вот когда была на длительном свидании, спросила. Он мне ответил, что у него было такое психологическое состояние, — цитируют Диану журналисты. — Он, как я говорила, мне показался красивым. Общество наверняка воспримет это как какую-то дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но, тем не менее, я слушаю свое сердце».
При этом сама Диана подчеркивает, что в браке с Галявиевым нет «ни корысти, ни выгоды». «Наверное, с первого взгляда я влюбилась, — признается девушка. — Он, как я говорила, мне показался красивым. А потом, пообщавшись с ним, я нашла очень много общих тем. У нас и детство похожее было».
Как пользователи отреагировали на эту новость
Пользователи соцсетей, однако, воодушевления девушки не разделили и осудили ее решение вступать в брак со школьным стрелком:
- «Я не понимаю, он убил 9 человек и ранил еще 24. У этой девушки все хорошо с головой? Как можно любить такую пародию на человека?»;
- «Девушка не в себе, раз такого выбрала. Она не совсем понимает, видимо, что с такими нельзя никакого будущего иметь. Только своего будущего убийцу»;
- «У нее стокгольмский синдром? Как можно было влюбиться в это? Насколько у человека нет моральных принципов»;
- «Изначально мы смотрим на поступки человека, как можно выйти замуж за того, кто устроил стрельбу? Тут дело не во внешности. Как можно проявлять не то, что сострадание к человеку, который убил девять подростков, а любовь?»;
- «Говорить о преступлении ему тяжело, а стрелять в детей типа нет? Просто бред»;
- «Идеальная пара. По одному тюрьма плачет, по другой — психушка».
Как Диана объясняет свое решение вступить в брак с убийцей
Диана подчеркивает, что решение о встрече с Ильназом Галявиевым приняла самостоятельно. По ее словам, родители поначалу восприняли это «нейтрально», но когда зашла речь о замужестве, то «начались споры». Однако Диана настояла на своем.
Отношения с человеком, который проведет в тюрьме всю свою жизнь, ее не пугают.
«Я понимала все сложности, которые есть и будут. Звонки разрешены раз в месяц, длительные свидания — раз в год, — рассказывает девушка. — Очень тяжело, особенно когда человека любишь. Но любовь создана для того, чтобы переживать эти проблемы вместе. Справимся».
Диана также добавляет, что в заключении Галявиев работает на швейном производстве, но дохода от этого не получает — все заработанные средства уходят на компенсацию пострадавшим от его преступления.
«Любовь для меня, в первую очередь, взаимопонимание, поддержка и принятие человека таким, какой он есть. Любовь — верность своему выбору, — добавляет Диана. — Если выбрал человека, я считаю, с ним нужно идти рука об руку до конца жизни, преодолевая жизненные трудности. Также я считаю, что любви достоин любой, каков бы он ни был».
Как близкие девушки восприняли ее свадьбу
Вопреки словам Дианы, на самом деле ее отец выступил категорически против ее отношений с Ильназом Галявиевым.
В беседе с журналистами мужчина назвал их брак позором, а также заявил, что пребывает в ужасе от того факта, что Диана не только решила выйти замуж за убийцу, но и отправляла ему в тюрьму деньги, которые ей присылали родители на жизнь.
«Я сразу позвонил ей и сказал, что больше с ней не буду общаться, пока она не разведется. В моем понимании — это террорист, это нелюдь, он убил детей, — рассказал отец Дианы в разговоре с “Комсомольской правдой”. — Я не знаю, что могло случиться. Ничего необычного никогда с ней не происходило. Она сама себе ломает жизнь, наплевательски отнеслась к своим родным. Переступила через родную кровь. Я Галявиева приравниваю к Чикатило. Для меня это такой позор!».
Ее родители расстались, когда она была маленькой, и девочка осталась жить с отцом в Ростовской области, периодически общаясь с мамой. Когда мужчина начал встречаться с другой женщиной, а затем и решил вместе с ней и ее дочкой, Диана это решение не одобрила. «Она моей жене начала козни строить. Она год нервы мотала. И я ей сказал: “Ты не хочешь нормально жить. Ты себе яму копаешь, сук рубишь, на котором ты сидишь”. И когда она школу закончила, мать ее забрала к себе», — говорит отец девушки.
Жизнь с мамой в Москве Диане тоже не понравилась, и в 16 лет девушка стала жить самостоятельно. При этом, по словам отца, общаться с Ильназом Галявиевым она действительно начала в 14 лет. «Втихаря. Мы даже не подозревали этого. Я думаю, она его просто содержала, а он нашел себе лохушку», — говорит мужчина.
«По-моему, она никого не любит. Я сказал, что мне от нее такие внуки не нужны. Приноси их к дедушкам-бабушкам с другой стороны. Для меня это точка. Никакого желания ей звонить нет, — добавляет отец Дианы. — Хотя душа болит, все-таки не чужой человек. Может, действительно у нее что-то с психикой?».
Анна Резуненко, Историк, психолог, специалист онлайн-института психологии и коучинга «Психодемия».
Откуда пошел феномен ждуль
В России есть отдельный феномен «ждуль» — так называют женщин, которые поддерживают отношения с заключенными. Расписываются, некоторые рожают детей, кто-то поддерживает отношения лишь на расстоянии. В современной культуре этот феномен отображен и в формате одноименного шоу, где рассказывают про отношения с заключенными, и в существовании целого коммьюнити в соцсетях. У этого явления есть определенные культурные предпосылки.
Если говорить про культурную составляющую, то явление отношений с заключенными существует как минимум с XIX века. Восстание 1825 года создало такой социальный феномен, как «жена декабриста». Изначально женами декабристов были 11 женщин, которые отказались от титулов, статуса и привычной жизни. Они поехали за своими мужьями в ссылку в Сибирь. За два века фраза «жена декабриста» стала своего рода нарицательной.
Да, возможно, этот культурный код существует лишь на уровне кода, а не сформулированного нарратива, но тем не менее, контекст — это всегда то, что влияет на нас в той или иной степени.
У нас даже есть пословица «от сумы да от тюрьмы не зарекайся»: по разным оценкам, судимость есть примерно у каждого шестого россиянина, а среди взрослых мужчин счет идет чуть ли не на каждого второго. Тюрьма в России — не экзотика, а часть семейного опыта: мы знаем истории тех, у кого был заключен сосед, брат, отец, одноклассник.
Из-за того, что лишение свободы не является экстраординарным опытом, это находит отражение в массовой культуре: блатная романтика, шансон, сериалы про заключенных или про отношения с бандитами: культовый фильм «Брат», сериалы «Бригада» и «Слово пацана», менее узнаваемые, но про тюремный опыт «Нина», «Зона. Тюремный роман» или новинка 2026 года — «Холод».
И один из самых влиятельных социокультурных факторов — дефицит мужчин в результате многочисленных войн ХХ века, что повысило конкуренцию за свободных партнеров. Поэтому сгодится любой, «плохонький, да свой». Все это — часть культурного контекста, который влияет на восприятие мужчин в тюрьме.
Почему женщины влюбляются в заключенных
Теперь же мне хочется разобрать психологические особенности. К сожалению, нет единого механизма и ответа, почему так происходит. В отношения с заключенными вступают самые разные женщины: разного возраста и разного социального слоя. Но мы можем разобрать факторы влияния.
Ненадежные типы привязанности
Например, отношения с заключенными хорошо ложатся и на тревожный, и на избегающий тип привязанности. Для тревожного типа привязанности привлекательно, что партнер предсказуем, не может изменить, уйти и как бы «находится под контролем». Довольно часто в отношениях с заключенными оказываются девушки с опытом предательства со стороны мужчины. Для избегающего типа привязанности тоже плодотворная почва: статус отношений есть, но без испытаний бытом. Общение дозированно.
Нерегулярное подкрепление
Кроме факторов привязанности, есть еще и фактор нерегулярного подкрепления — те самые эмоциональные качели: ждущие девушки зависят от условий связи, диктуемых в колонии. Тюрьма — это режимный объект, у мужчин там нет постоянного доступа к интернету и телефону.
Поэтому подкрепление нерегулярно: в какой-то день заключенный позвонит, а в какой-то — пропустит звонок.
Такое прерывистое поощрение создает привязанность сильнее, чем предсказуемый контакт. Мысли женщин начинают вертеться вокруг заключенного: когда придет письмо, о чем он сейчас думает, вспоминает ли обо мне.
Проекции
Отношения с заключенным — идеальный фон для проекций. Можно выдумать какого угодно партнера, с качествами, которых у реального человека может и не быть.
Расщепление
Вопрос, который многие задают в комментариях: как жена Галявиева может с ним быть, зная, что он убил 9 человек? Здесь тоже можно найти ответ. В отношениях с заключенными, в особенности с теми, которые совершили насильственные преступления, часто присутствует расщепление.
Информация о преступлении или вытесняется, или обретает альтернативный нарратив «его подставили, его довели, у него было такое психологическое состояние».
Это двоемыслие, с одной стороны, позволяет не слишком погружаться в тему преступления, а с другой стороны, формирует самовозвеличивающий копинг: «Он такой опасный, но со мной добрый и хороший, потому что я — особенная».
Дистанцирование
Чаще всего в отношениях с заключенными присутствует избегание и моральное дистанцирование. В паблике «ВКонтакте» «Типичная ждущая девушка ЗК» вы не найдете рефлексии на тему того, как быть с партнером, который убил человека. Там будут короткие и прагматичные обсуждения: что можно передать в колонию, по какой статье сидит, есть ли возможность досрочного освобождения.
Какие схемы работают в отношении с заключенными
И еще мне кажется интересным разобрать с точки зрения схема-терапии, какие схемы делают отношения с заключенными возможными.
Самопожертвование
«Я нужна, без меня он пропадет, от него все отвернулись» дает смысл и роль. Спасательство как способ почувствовать собственную ценность.
Покинутость
Заключенный не может уйти, а значит, схема покинутости временно обезврежена.
Дефективность
«Нормальный мужчина меня не выберет, а этот — выберет и будет благодарен». Отношения с тем, у кого мало альтернатив, снижают страх отвержения.
Эмоциональная депривация
Женщина, которую мало любили, впервые получает поток писем, где ею восхищаются и на ней держится вся жизнь человека. Дефицит закрывается интенсивностью.
Привилегированность
«Он плохой со всеми, а я — особенная, поэтому он и выбрал меня». Также самовозвеличивание может подпитываться через общественное внимание: девушек известных заключенных обсуждают, берут у них интервью и даже пишут статьи об их мотивации.