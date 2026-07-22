Инвестора для завода растительного масла за 2,7 млрд ищут в Нижегородской области

Инвестпредложение по строительству завода растительного масла за 2,7 млрд рублей разработали в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Маслоэкстракционный завод с элеваторным комплексом планируют создать на территории опережающего развития «Володарск». Предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот, которые используются в производстве снеков, полуфабрикатов и хлеба. Объем вложений оценили в 2,7 млрд рублей.
«Площадка для создания завода в Володарске обеспечена необходимыми сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Инвесторы, заинтересованные в реализации проекта, могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов», — рассказал зампредседателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.
С предложением по созданию предприятия можно ознакомиться на инвестиционном портале Нижегородской области. Консультацию можно получить в Корпорации развития региона. В правительстве напомнили, что улучшение инвестклимата — это одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Напомним, запуск новых производств планируется на месте бывшего нижегородского завода.