Инвестора для завода растительного масла за 2,7 млрд ищут в Нижегородской области

С предложением по созданию предприятия можно ознакомиться на инвестиционном портале Нижегородской области. Консультацию можно получить в Корпорации развития региона. В правительстве напомнили, что улучшение инвестклимата — это одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».