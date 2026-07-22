Притворилась другим человеком, но дверь открыла: как в Челнах ловили должницу по алиментам

Судебные приставы Набережных Челнов нашли съёмную квартиру женщины, которая полтора года уклонялась от уплаты алиментов. За ней числится долг свыше 2,5 миллиона рублей перед собственным ребёнком. Когда сотрудники ведомства постучали в дверь, должница попыталась разыграть целый спектакль: представилась другим человеком и заявила, что нужная им женщина здесь «не живёт». Однако, когда дверь всё-таки открылась, «маскировка» перестала работать — приставы опознали уклонистку.
Женщина находилась в исполнительном розыске почти полтора года. Она скрывалась, не появлялась по известным адресам и всячески уклонялась от контакта. Но розыскные мероприятия рано или поздно дают результат — так случилось и в этот раз.
Даже после того, как должнице вручили постановление о принудительном приводе, она отказалась добровольно проследовать в отделение судебных приставов № 3 города Набережные Челны. Пришлось применять меры принудительного доставления. В итоге суд назначил ей 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов (статья 5.35.1 КоАП РФ), а также штраф за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов (статья 17.8 КоАП РФ).
История на этом не завершается. Долг никуда не делся, а исполнительное производство продолжается. Если женщина и впредь будет уклоняться от содержания собственного ребёнка, следующим этапом для неё может стать уже уголовная ответственность.