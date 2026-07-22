В Тамбовской области работает горячая линия по вопросам обеспечения топливом

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на всех автозаправочных станциях Тамбовской области с понедельника, 20 июля, начал действовать временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры госномера автомобиля. В среду, 22 июля, могут заправляться машины, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8. На АЗС сохраняются ограничения — не более 30 литров бензина на одно авто и запрет на отпуск в канистры. За нарушения установленного порядка заправки авто предусмотрена ответственность: предупреждения и административные штрафы, которые могут достигать 100 тыс. руб.