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К выходным в Калининграде потеплеет, вода в Балтике прогреется до +19°С

Синоптики дают прогнозы, которые не могут не радовать.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде и области в ближайшие дни сохранится прохладная и влажная погода, но в выходные насладимся теплом. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг днем до +17…+19°C, ожидаются локальные кратковременные дожди, вероятны грозы. В пятницу также +17…+19°C и дожди в начале дня.

В субботу днем потеплеет уже до +20…+23°C, будет без существенных осадков. Ночь будет холодной, до +9…+12°C.

В воскресенье днем до +25…+27°C.

Температура воды в Балтике у побережья в выходные будет повышаться с +17°С до +19°С.

Увы, жара придет совсем ненадолго. В регион вернется умеренная воздушная масса, ливни с грозами в промежутке с вечера воскресенья до понедельника, а в понедельник и вторник с большей вероятностью будет уже прохладно.

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