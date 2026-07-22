Размер доходов губернатора Глеба Никитина озвучили в Нижегородской области

На сайте ЦИК РФ обнародованы сведения о доходах и имуществе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2025 год.
Согласно декларации, годовой доход главы региона составил 7 365 654 рубля. В числе объектов недвижимости — земельный участок площадью порядка 2 500 кв. м и жилой дом (171,9 кв. м) в Тверской области. Также в собственности губернатора — квартира в Москве площадью 143,7 кв. м и ещё один столичный объект недвижимости метражом 19,7 кв. м.
Автопарк чиновника насчитывает девять транспортных средств. В него входят: легковой автомобиль ВАЗ‑21011 (1976 г. в.), ретро‑седан ГАЗ‑24 (1972 г. в.), новая VOLGA, ГАЗ‑3102 (1989 г. в.), классические модели ГАЗ‑20 (1955 г. в.) и ГАЗ‑21 (1962 г. в.), прицеп ССТ7132‑08, мотоцикл ЯВА 350/638 и легковой автомобиль УАЗ.
Помимо этого, у Глеба Никитина открыто четыре банковских счёта, совокупный остаток на которых превышает 584 700 рублей.
Ранее Глеб Никитин проверил ремонт двух сельских школ в Дивеевском округе.