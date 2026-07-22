Размер доходов губернатора Глеба Никитина озвучили в Нижегородской области

Автопарк чиновника насчитывает девять транспортных средств. В него входят: легковой автомобиль ВАЗ‑21011 (1976 г. в.), ретро‑седан ГАЗ‑24 (1972 г. в.), новая VOLGA, ГАЗ‑3102 (1989 г. в.), классические модели ГАЗ‑20 (1955 г. в.) и ГАЗ‑21 (1962 г. в.), прицеп ССТ7132‑08, мотоцикл ЯВА 350/638 и легковой автомобиль УАЗ.