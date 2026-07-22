Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер доходов губернатора Глеба Никитина озвучили в Нижегородской области

Глеба Никитина открыто четыре банковских счёта, совокупный остаток на которых превышает 584 700 рублей.

На сайте ЦИК РФ обнародованы сведения о доходах и имуществе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2025 год.

Согласно декларации, годовой доход главы региона составил 7 365 654 рубля. В числе объектов недвижимости — земельный участок площадью порядка 2 500 кв. м и жилой дом (171,9 кв. м) в Тверской области. Также в собственности губернатора — квартира в Москве площадью 143,7 кв. м и ещё один столичный объект недвижимости метражом 19,7 кв. м.

Автопарк чиновника насчитывает девять транспортных средств. В него входят: легковой автомобиль ВАЗ‑21011 (1976 г. в.), ретро‑седан ГАЗ‑24 (1972 г. в.), новая VOLGA, ГАЗ‑3102 (1989 г. в.), классические модели ГАЗ‑20 (1955 г. в.) и ГАЗ‑21 (1962 г. в.), прицеп ССТ7132‑08, мотоцикл ЯВА 350/638 и легковой автомобиль УАЗ.

Помимо этого, у Глеба Никитина открыто четыре банковских счёта, совокупный остаток на которых превышает 584 700 рублей.

Ранее Глеб Никитин проверил ремонт двух сельских школ в Дивеевском округе.