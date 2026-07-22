Димиева: избыточная масса тела становится причиной целого ряда тяжелых патологий

Как отметила специалист, люди крайне редко приходят на прием с прямой жалобой на ожирение. Чаще всего их беспокоят уже развившиеся осложнения: постоянная нехватка сил, одышка даже при небольших усилиях, суставные боли, бессонница и резкое падение продуктивности.