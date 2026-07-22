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Димиева: избыточная масса тела становится причиной целого ряда тяжелых патологий

Среди которых сахарный диабет, разрушение суставов и невозможность зачать ребенка.

Источник: Время

Избыточная масса тела становится причиной целого ряда тяжелых патологий. Об’Татар-информу" сообщила эндокринолог городской поликлиники № 21 Казани Аделя Димиева.

Так, среди названных причин стали сахарный диабет, разрушение суставов и невозможность зачать ребенка.

Как отметила специалист, люди крайне редко приходят на прием с прямой жалобой на ожирение. Чаще всего их беспокоят уже развившиеся осложнения: постоянная нехватка сил, одышка даже при небольших усилиях, суставные боли, бессонница и резкое падение продуктивности.

По наблюдениям врача, женщины обычно жалуются на сбои менструального цикла, проблемы с зачатием или стремительный набор килограммов после рождения детей. Мужчины же чаще обращают внимание на растущее артериальное давление и формирование абдоминального ожирения — скопления жировой ткани на животе.

«В современной практике пациенты все чаще говорят о том, что килограммы продолжают прибавляться вопреки любым диетам. Люди страдают от неутолимого чувства голода, теряют контроль над аппетитом и не получают стабильного эффекта от бесконечных ограничительных систем питания», — подчеркнула Димиева.

Зачастую обращение к врачам происходит только тогда, когда лишний вес уже провоцирует развитие вторичных диагнозов. В этот список входят:

• инсулиннезависимый (второй) тип сахарного диабета;

• гипертоническая болезнь;

• патологии сердца и сосудов;

• неалкогольная жировая болезнь печени;

• дислипидемия (сбои в обмене жиров);

• синдром обструктивного апноэ во сне;

• дегенеративное поражение крупных суставов (остеоартроз);

• репродуктивные дисфункции вплоть до бесплодия.

По словам специалиста, длительное игнорирование проблемы избыточной массы тела неизбежно ведет к повышению вероятности сердечного приступа, острого нарушения мозгового кровообращения и последующей потере трудоспособности.

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