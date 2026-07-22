Димиева: избыточная масса тела становится причиной целого ряда тяжелых патологий

Избыточная масса тела становится причиной целого ряда тяжелых патологий. Об’Татар-информу" сообщила эндокринолог городской поликлиники № 21 Казани Аделя Димиева.
Так, среди названных причин стали сахарный диабет, разрушение суставов и невозможность зачать ребенка.
Как отметила специалист, люди крайне редко приходят на прием с прямой жалобой на ожирение. Чаще всего их беспокоят уже развившиеся осложнения: постоянная нехватка сил, одышка даже при небольших усилиях, суставные боли, бессонница и резкое падение продуктивности.
По наблюдениям врача, женщины обычно жалуются на сбои менструального цикла, проблемы с зачатием или стремительный набор килограммов после рождения детей. Мужчины же чаще обращают внимание на растущее артериальное давление и формирование абдоминального ожирения — скопления жировой ткани на животе.
«В современной практике пациенты все чаще говорят о том, что килограммы продолжают прибавляться вопреки любым диетам. Люди страдают от неутолимого чувства голода, теряют контроль над аппетитом и не получают стабильного эффекта от бесконечных ограничительных систем питания», — подчеркнула Димиева.
Зачастую обращение к врачам происходит только тогда, когда лишний вес уже провоцирует развитие вторичных диагнозов. В этот список входят:
• инсулиннезависимый (второй) тип сахарного диабета;
• гипертоническая болезнь;
• патологии сердца и сосудов;
• неалкогольная жировая болезнь печени;
• дислипидемия (сбои в обмене жиров);
• синдром обструктивного апноэ во сне;
• дегенеративное поражение крупных суставов (остеоартроз);
• репродуктивные дисфункции вплоть до бесплодия.
По словам специалиста, длительное игнорирование проблемы избыточной массы тела неизбежно ведет к повышению вероятности сердечного приступа, острого нарушения мозгового кровообращения и последующей потере трудоспособности.
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