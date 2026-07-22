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В Прикамье 25 тысяч человек получили сертификаты на средства реабилитации

Главное его преимущество — свобода выбора. Человек сам решает, что и где покупать.

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю оформило более 25,3 тысячи электронных сертификатов на технические средства реабилитации с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда.

Главное преимущество такого сертификата — свобода выбора. Его можно использовать у любого продавца, принимающего этот вид оплаты. Человек сам решает, какое именно изделие купить, где и по какой цене. В сертификате указаны вид, количество изделий, их максимальная стоимость и срок действия. Он привязан к номеру банковской карты — это нужно для идентификации владельца.

Чтобы получить сертификат, сначала необходимо оформить индивидуальную программу реабилитации (ИПРА). И перед покупкой важно убедиться, что выбранное изделие соответствует её требованиям.

Подать заявление можно в клиентской службе СФР, в МФЦ или через портал «Госуслуги». Поможет с выбором каталог ТСР. Консультации можно получить по бесплатному телефону 8 800 100 0001 или в соцсетях.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, где жители региона с инвалидностью могут заниматься адаптивным спортом.