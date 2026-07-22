В Прикамье 25 тысяч человек получили сертификаты на средства реабилитации

Главное преимущество такого сертификата — свобода выбора. Его можно использовать у любого продавца, принимающего этот вид оплаты. Человек сам решает, какое именно изделие купить, где и по какой цене. В сертификате указаны вид, количество изделий, их максимальная стоимость и срок действия. Он привязан к номеру банковской карты — это нужно для идентификации владельца.