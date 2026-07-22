В Прикамье 25 тысяч человек получили сертификаты на средства реабилитации

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю оформило более 25,3 тысячи электронных сертификатов на технические средства реабилитации с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда.
Главное преимущество такого сертификата — свобода выбора. Его можно использовать у любого продавца, принимающего этот вид оплаты. Человек сам решает, какое именно изделие купить, где и по какой цене. В сертификате указаны вид, количество изделий, их максимальная стоимость и срок действия. Он привязан к номеру банковской карты — это нужно для идентификации владельца.
Чтобы получить сертификат, сначала необходимо оформить индивидуальную программу реабилитации (ИПРА). И перед покупкой важно убедиться, что выбранное изделие соответствует её требованиям.
Подать заявление можно в клиентской службе СФР, в МФЦ или через портал «Госуслуги». Поможет с выбором каталог ТСР. Консультации можно получить по бесплатному телефону 8 800 100 0001 или в соцсетях.
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