В Кирове пройдет гастрономический фестиваль «Мой бизнес. Вкусная Вятка»

Фестиваль «Мой бизнес. Вкусная Вятка» состоится 1 и 2 августа на прогулочной улице Спасской в Кирове. Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей из районов Кировской области присоединиться к мероприятию и представить свои изделия, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Для производителей на фестивале будут предоставлены бесплатные торговые места и рекламная поддержка по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Шеф-повара и кулинары, кафе и рестораны презентуют блюда вятской кухни. Гости гастрофестиваля узнают секреты приготовления традиционных и современных блюд, увидят новые техники, вдохновятся свежими идеями для домашнего стола.
На гастрономическом празднике будут организованы кулинарные мастер-классы: детей и взрослых научат делать леденцы, расписывать пряники и изготавливать роллы. Предпринимателям для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробная информация размещена на сайте мойбизнес-43.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.