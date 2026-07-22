В Кирове пройдет гастрономический фестиваль «Мой бизнес. Вкусная Вятка»

Для производителей на фестивале будут предоставлены бесплатные торговые места и рекламная поддержка по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Шеф-повара и кулинары, кафе и рестораны презентуют блюда вятской кухни. Гости гастрофестиваля узнают секреты приготовления традиционных и современных блюд, увидят новые техники, вдохновятся свежими идеями для домашнего стола.