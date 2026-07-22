В Прикамье проведут массовое психолого-педагогическое обследование учащихся

Приказ вводит трехбальную систему индикаторов эмоционального и социального неблагополучия обучающихся, связанные с потенциальным суицидальным риском — 3, 2 и 1 балл. При оценке риска учитываются такие показатели, как пропуски уроков и занятий, резкое снижение успеваемости, хроническая неуспешность в обучении, переживание острой хронической ситуации в семье, повторяющиеся конфликты с одноклассниками и одногруппниками, нахождение в деструктивной и асоциальной социальной сети, повторяющиеся оскорбления и унижения со стороны сверстников, наличие серьезных хронических заболеваний и многое другое.