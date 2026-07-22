В Прикамье проведут массовое психолого-педагогическое обследование учащихся

Краевое министерство образования и науки издало приказ о проведении психолого-педагогического обследования и профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных организаций. Обследование пройдет в 2026—2027 учебном году.
Обследование затронет ППО учащихся 6−11-х классов школ, а также несовершеннолетних студентов профессиональных образовательных учреждений. Его проведут в целях выявления учащихся с особенностями эмоционального реагирования и адаптационных возможностей, а также с суицидальным риском.
Обследование будет осуществляться с учетом прав и законных интересов обучающихся, а также с соблюдением требований к защите персональных данных. Регулярное педагогическое наблюдение возложат на классных руководителей и кураторов учебных групп. Им предстоит отмечать выявленные индикаторы эмоционального и социального неблагополучия в ЕИС «Траектория» не реже 1 раза в 2 недели.
Приказ вводит трехбальную систему индикаторов эмоционального и социального неблагополучия обучающихся, связанные с потенциальным суицидальным риском — 3, 2 и 1 балл. При оценке риска учитываются такие показатели, как пропуски уроков и занятий, резкое снижение успеваемости, хроническая неуспешность в обучении, переживание острой хронической ситуации в семье, повторяющиеся конфликты с одноклассниками и одногруппниками, нахождение в деструктивной и асоциальной социальной сети, повторяющиеся оскорбления и унижения со стороны сверстников, наличие серьезных хронических заболеваний и многое другое.
Накопление 4−5 балов потребует углубленного педагогического наблюдения и анализа уровня проявления иных индикаторов эмоционального и социального неблагополучия. Накопление 6 и более баллов являются пороговым значением эмоционального и социального неблагополучия, что требует проведение углубленной диагностики.
Проведение основного периода обследования намечено с 1 октября по 1 ноября, дополнительного — с 1 ноября по 25 января, предоставление свода данных — до 30 января.
Ранее стало известно о введении с нового учебного года в школах Прикамья оценок за поведение.