В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть овощи и зелень

Корнеплоды и листовую зелень следует тщательно промывать в воде не менее 15 минут. Это необходимо, чтобы избежать кишечных инфекций и паразитарных заболеваний, таких как гельминтоз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Картофель, морковь, свеклу, редис и другие корнеплоды следует мыть из-за прямого контакта с землей. Перед употреблением и готовкой эти овощи необходимо замочить в теплой воде на 10−15 минут, чтобы размягчить грязь. Затем нужно очистить кожуру щеткой с жесткой щетиной, уделяя внимание углублениям. Только после этого следует промыть отдельно каждый овощ под проточной водой не менее 2 минут.
Листовую зелень (салат, укроп, петрушку, зеленый лук) необходимо мыть особенно аккуратно, так как бактерии скапливаются между листьями. Для этого лучше разобрать пучок на отдельные веточки и замочить зелень в прохладной воде на 15 минут. Для лучшего эффекта рекомендуется добавить столовую ложку соли или уксуса на литр воды и оставить на 30 минут. После этого следует менять воду до полной прозрачности и напоследок ополоснуть зелень под краном.
«Не покупайте продукцию в несанкционированных местах, мойте руки с мылом перед готовкой и используйте разные разделочные доски для сырых и готовых продуктов. При первых симптомах кишечной инфекции (боль в животе, тошнота, рвота, диарея, повышение температуры) срочно обращайтесь за медицинской помощью», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Профилактика туляремии.
Ранее в Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики при посещении природных зон, чтобы не заразиться туляремией — это острое природно-очаговое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатических узлов и других органов.
Туляремия стоит на третьем месте по опасности после чумы и сибирской язвы среди бактериальных инфекций. Как отметили в Роспотребнадзоре, природные очаги туляремийной инфекции существуют во всех регионах России.
Возбудителем туляремии, которую также называют «малой чумой», является бактерия Francisella tularensis, обладающая высокой патогенностью для человека. Для развития инфекционного процесса достаточно 10−50 бактерий. В организме человека Francisella tularensis размножается в основном в макрофагах печени и селезенки. Возбудитель устойчив во внешней среде, хорошо сохраняется в почве, воде, пищевых продуктах, зерне, соломе и шкурах животных.
Существуют три пути заражения туляремией:
алиментарный путь (через пищу и воду) — через употребление продуктов, загрязненных выделениями грызунов, а также воды из открытых водоемов, колодцев и родников, не защищенных от проникновения животных;
воздушно-пылевой путь — риск возникает при работах, сопровождающихся пылеобразованием: перекладке сена, соломы, уборке сухой травы, обмолоте зерна, если материалы были загрязнены экскрементами инфицированных грызунов;
через поврежденную кожу и слизистые — бактерия способна проникнуть даже через небольшие царапины и ссадины при контакте с зараженными объектами.
Источником возбудителя инфекции являются около 150 видов животных, включая 105 видов млекопитающих, 25 видов птиц, несколько видов рыб и земноводных. Но основным источником на территории России являются грызуны: мыши, кролики, зайцы, водяные крысы, ондатры, хомяки. Среди домашних животных резервуаром инфекции могут быть овцы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади.
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