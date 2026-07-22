В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть овощи и зелень

Листовую зелень (салат, укроп, петрушку, зеленый лук) необходимо мыть особенно аккуратно, так как бактерии скапливаются между листьями. Для этого лучше разобрать пучок на отдельные веточки и замочить зелень в прохладной воде на 15 минут. Для лучшего эффекта рекомендуется добавить столовую ложку соли или уксуса на литр воды и оставить на 30 минут. После этого следует менять воду до полной прозрачности и напоследок ополоснуть зелень под краном.