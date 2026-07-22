В администрации Калининграда рассказали, кто отвечает за полив саженцев

«Если зелёные насаждения не приживаются, то подрядчика заставляем менять их за свой счёт. Только затем уход на себя берёт муниципальная Калининградская служба заказчика. Такие правила уже много лет прописаны во всех наших контрактах, которые подразумевают проведение работ по озеленению. Абсолютно все посадки, которые проводились в городе за бюджетный счёт, обеспечены в первые годы жизни уходом», — отметили в пресс-службе горадминистрации.