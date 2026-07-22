Гурьевская больница анонсировала комплексное обследование желающих

Гурьевская центральная районная больница проведет комплексное обследование всех желающих. Об акциии, которая пройдет в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 в поликлинике Гурьевской ЦРБ на Калининградском шоссе, рассказали в минздраве региона.