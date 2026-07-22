Более 120 единиц оборудования получили центры здоровья на Ставрополье

«Оснащение центров здоровья современным диагностическим оборудованием — важнейший шаг в профилактике неинфекционных заболеваний. Именно на этом направлении мы можем добиться наибольшего эффекта в сохранении здоровья населения. Благодаря нацпроекту жители края могут бесплатно пройти комплексное обследование в центрах здоровья, получить индивидуальную программу профилактики и рекомендации по здоровому образу жизни. Своевременное выявление факторов риска позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний, что напрямую способствует увеличению продолжительности и качества жизни. В 2027 году мы планируем открыть еще три центра здоровья», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.