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Более 120 единиц оборудования получили центры здоровья на Ставрополье

Это важнейший шаг в профилактике неинфекционных заболеваний.

Источник: Национальные проекты России

Пять центров здоровья для взрослого населения Ставропольского края закупили 126 единиц нового оборудования. Дооснащение учреждений стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

Так, 12 единиц оборудования получила Изобильненская районная больница, 12 — Городская больница Невинномысска, 20 — Пятигорская городская поликлиника № 1, 28 — Георгиевская райбольница и 54 — Степновская райбольница. Новые аппараты предназначены для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

«Оснащение центров здоровья современным диагностическим оборудованием — важнейший шаг в профилактике неинфекционных заболеваний. Именно на этом направлении мы можем добиться наибольшего эффекта в сохранении здоровья населения. Благодаря нацпроекту жители края могут бесплатно пройти комплексное обследование в центрах здоровья, получить индивидуальную программу профилактики и рекомендации по здоровому образу жизни. Своевременное выявление факторов риска позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний, что напрямую способствует увеличению продолжительности и качества жизни. В 2027 году мы планируем открыть еще три центра здоровья», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.