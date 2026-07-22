Тамбовская библиотека имени Некрасова откроется в конце сентября

Открытие обновленной детской библиотеки-филиала № 12 имени Николая Некрасова в Тамбове запланировано на конец сентября этого года. Ремонтные работы в здании ведутся по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.
В рамках модернизации учреждение, основанное 70 лет назад, становится современной модельной библиотекой. Там появятся зоны для рисования за мольбертами, кинозал с большим экраном и проектором, студия мультипликации, где можно будет создать свой первый мультфильм.
Особое внимание уделено современному оборудованию. В учреждение уже поступили мультимедийные и интерактивные комплексы «Муза» и «Инфозона», игровые развивающие системы и музыкальные инструменты. Книжный фонд пополнится новыми изданиями.
Капитальный ремонт помещений, стартовавший в апреле, завершен на 90%. Полностью обновлены входная группа, проводка, полы, потолки, стены. Отремонтировано 300 квадратных метров. Для читателей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы все необходимые условия и специальная зона с адаптивной техникой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.