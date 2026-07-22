СМИ: мошенники продают россиянам несуществующие машины по низким ценам

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мошенники продают несуществующие автомобили по заниженным ценам, используя поддельные документы и оказывая психологическое давление на покупателя, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Мошенники получают предоплату за несуществующий или проблемный автомобиль, используя ложные обещания и поддельные документы. Злоумышленники публикуют рекламу в соцсетях, обещая предоставить машину по цене значительно ниже рынка», — сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам эксперта, мошенник представляется надежным агентом, перегонщиком или импортером, а при запросе документов отправляет поддельные сканы. Затем в ход идут приемы давления: «цена только сегодня», «машина почти ушла другому», добавил Щербаченко.
При этом злоумышленник уклоняется от прозрачных проверок, чтобы вывести сделку из официального поля и подтолкнуть к быстрому решению, а итогом становится финансовая ловушка — покупателя просят внести предоплату, пояснил эксперт.
Щербаченко посоветовал проверять документы и отзывы продавца, не верить в огромную выгоду, настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля, а также проводить финансовые операции только официально.