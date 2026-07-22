Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: мошенники продают россиянам несуществующие машины по низким ценам

Доцент Щербаченко: мошенники обещают продать машину значительно дешевле рынка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мошенники продают несуществующие автомобили по заниженным ценам, используя поддельные документы и оказывая психологическое давление на покупателя, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники получают предоплату за несуществующий или проблемный автомобиль, используя ложные обещания и поддельные документы. Злоумышленники публикуют рекламу в соцсетях, обещая предоставить машину по цене значительно ниже рынка», — сказал Щербаченко NEWS.ru.

По словам эксперта, мошенник представляется надежным агентом, перегонщиком или импортером, а при запросе документов отправляет поддельные сканы. Затем в ход идут приемы давления: «цена только сегодня», «машина почти ушла другому», добавил Щербаченко.

При этом злоумышленник уклоняется от прозрачных проверок, чтобы вывести сделку из официального поля и подтолкнуть к быстрому решению, а итогом становится финансовая ловушка — покупателя просят внести предоплату, пояснил эксперт.

Щербаченко посоветовал проверять документы и отзывы продавца, не верить в огромную выгоду, настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля, а также проводить финансовые операции только официально.