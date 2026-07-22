Оренбург и Алматы с 25 июля свяжет прямой авиарейс

«Маршрут ориентирован как на деловых путешественников, которым важна пунктуальность, так и на туристов, планирующих отдых в горах Заилийского Алатау или поездки к друзьям и родственникам. Перелеты выполняются на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200», — говорится в сообщении.