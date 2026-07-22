Оренбург и Алматы с 25 июля свяжет прямой авиарейс

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» объявляет о расширении полетной программы и запуске нового регулярного международного рейса по маршруту Оренбург — Алматы.
Первый рейс состоится 25 июля. С августа полеты перейдут на еженедельный график — вылеты каждое воскресенье свяжут Южный Урал и южную столицу Казахстана.
«Маршрут ориентирован как на деловых путешественников, которым важна пунктуальность, так и на туристов, планирующих отдых в горах Заилийского Алатау или поездки к друзьям и родственникам. Перелеты выполняются на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200», — говорится в сообщении.
По словам гендиректора авиакомпании «ЮВТ АЭРО» Петра Трубаева, запуск рейса — стратегически важное решение.
«Мы видим стабильно высокий запрос со стороны жителей Оренбуржья и соседних регионов на путешествия в Казахстан. Алматы является не только крупнейшим деловым центром, но и точкой притяжения для ценителей уникальной природы и культуры Центральной Азии», — отметил он.