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Оренбург и Алматы с 25 июля свяжет прямой авиарейс

С августа полеты перейдут на еженедельный график — вылеты каждое воскресенье.

Источник: Пресс-служба UVT Aero

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» объявляет о расширении полетной программы и запуске нового регулярного международного рейса по маршруту Оренбург — Алматы.

Первый рейс состоится 25 июля. С августа полеты перейдут на еженедельный график — вылеты каждое воскресенье свяжут Южный Урал и южную столицу Казахстана.

«Маршрут ориентирован как на деловых путешественников, которым важна пунктуальность, так и на туристов, планирующих отдых в горах Заилийского Алатау или поездки к друзьям и родственникам. Перелеты выполняются на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора авиакомпании «ЮВТ АЭРО» Петра Трубаева, запуск рейса — стратегически важное решение.

«Мы видим стабильно высокий запрос со стороны жителей Оренбуржья и соседних регионов на путешествия в Казахстан. Алматы является не только крупнейшим деловым центром, но и точкой притяжения для ценителей уникальной природы и культуры Центральной Азии», — отметил он.