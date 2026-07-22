В Ростовской области откроются четыре новые школы к началу учебного года

Ещё одна школа появится в Пролетарском районе Ростова, в ЖК «61 квартал». Она рассчитана на 300 учеников и будет оснащена спортзалом, залом хореографии, актовым залом, столовой, медблоком, кабинетами психолога и логопеда, библиотекой, а также классами 3D‑моделирования и робототехники и медиацентром. На прилегающей территории обустроены футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, установлены тренажёры.