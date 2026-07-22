В Ростовской области откроются четыре новые школы к началу учебного года

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в соцсетях, что к началу нового учебного года в регионе распахнут двери четыре новые школы. Три из них построены застройщиками в рамках комплексного развития территорий — так в новых микрорайонах одновременно с жильём появляется необходимая социальная инфраструктура.
В микрорайоне «Новый Ростов» откроется школа на 1100 мест. Ученики смогут заниматься в бассейне, спортивных и тренажёрных залах, посещать актовый зал и амфитеатр, а на территории будет оборудован стадион.
В районе Вертолётное поле готовится к приёму учеников модульная начальная школа на 400 человек. Это временное решение, которое поможет справиться с нехваткой мест, — а к 2030 году здесь планируют построить большую школу на 1120 мест.
Ещё одна школа появится в Пролетарском районе Ростова, в ЖК «61 квартал». Она рассчитана на 300 учеников и будет оснащена спортзалом, залом хореографии, актовым залом, столовой, медблоком, кабинетами психолога и логопеда, библиотекой, а также классами 3D‑моделирования и робототехники и медиацентром. На прилегающей территории обустроены футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, установлены тренажёры.
В Красном Сулине завершили строительство начальной школы на 100 мест. Новый учебный блок соединён галереей с основным зданием, а дополнительные классы позволят всем школьникам учиться в первую смену. Также в школе появился новый пищеблок со столовой.
Помимо новых зданий, к 1 сентября после капитального ремонта возобновят работу ещё пять школ — в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево‑Курганском и Кашарском районах.