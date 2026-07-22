11 суток поисков Олеси. Как идёт операция в Кыне и что говорят очевидцы

«Все закричали, что по реке плывёт девушка. Я выбежал из магазина и видел, как течением её несёт в затор, куда сносило всё подряд — постройки, бани, мусор, деревья. Она не кричала, но держалась на поверхности воды, скорость была бешеной. Когда мы бросились туда, она исчезла, видимо, ушла под воду. Мы сразу сели в лодку, начали искать — нигде уже нет. Я видел это течение: скорость, думаю, была около 30 км/ч. Плюс вместе с водой несло брёвна, гаражи, мусор. Думаю, её занесло этим потоком в затор, могло и покалечить. Мне кажется, шансов, что она найдётся живой, почти нет», — рассказал очевидец.