11 суток поисков Олеси. Как идёт операция в Кыне и что говорят очевидцы

Одиннадцать суток прошло с момента, когда 28-летнюю девушку-художника Олесю Косареву унесло потоком во время паводка в селе Кын Лысьвенского округа Пермского края. В поиске задействовали дроны, тракторы и отряды добровольцев. Что нового рассказали очевидцы трагедии и есть ли шанс, что пропавшая жива, в материале на сайте perm.aif.ru.
Бедствие, каких не было.
«Масштабы бедствия трудно представить тем, кто там не был. Разрушения пугающие: снесло три моста, пострадали дома и гаражи, у соседа “Ниву” унесло», — вспоминает трагические события дядя пропавшей Олеси Косаревой Андрей Николаевич.
11 июля из-за обильных дождей в посёлке Кын из берегов вышли сразу несколько рек — Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Потоком воды унесло и дом Олеси Косаревой, куда семья приезжала на выходные. Находившиеся в доме мама и собака девушки чудом спаслись. Олесю же унесло течением в неизвестном направлении.
За одиннадцать дней на поиски выходили и местные жители на лодках, и отряды поисковиков и спасателей. Задействовали дроны и тепловизоры, прочёсывали ближайшие участки и обследовали территорию на значительном расстоянии.
«Поискам мешает очень высокий уровень воды. В сорока километрах вниз по реке обнаружили завалы из леса, деревьев и мусора. Но подступиться к ним, пока вода не спадёт, нельзя — слишком опасно. Каждый день люди выходят на лодках. Мы тоже ездили вместе с поисковыми отрядами. На лесных полянах, где останавливаются туристы со сплавов, развесили ориентировки на деревьях. Пока всё безуспешно», — рассказал дядя девушки.
Мама уверена: дочь жива. Если Олеся смогла выбраться на берег, то выжить в лесу у неё есть шанс — девушка спортивная, ходила в походы и хорошо знает местную природу.
«Каждый день думаю: сегодня найдём… Уже не помню, сколько дней прошло», — призналась мама.
Ищут живой или погибшей.
Однако показания свидетелей почти не оставляют надежды. Как рассказал корреспонденту perm.aif.ru инспектор по охране окружающей среды Чусовского участка природного парка «Пермский» Лев Каменских, трагедия развернулась у него на глазах.
«Все закричали, что по реке плывёт девушка. Я выбежал из магазина и видел, как течением её несёт в затор, куда сносило всё подряд — постройки, бани, мусор, деревья. Она не кричала, но держалась на поверхности воды, скорость была бешеной. Когда мы бросились туда, она исчезла, видимо, ушла под воду. Мы сразу сели в лодку, начали искать — нигде уже нет. Я видел это течение: скорость, думаю, была около 30 км/ч. Плюс вместе с водой несло брёвна, гаражи, мусор. Думаю, её занесло этим потоком в затор, могло и покалечить. Мне кажется, шансов, что она найдётся живой, почти нет», — рассказал очевидец.
Пока девушку не найдут — живой или погибшей — поиски прекращать не будут. Как сообщили корреспонденту сайта в поисковом отряде «Регион59», следов пребывания художницы в лесном массиве обнаружить не удалось. Впрочем, другого и не ожидали: неделя выдалась дождливой, ливни могли смыть любые следы.
«Каждая мама верит, что её ребёнок найдётся. И мы надежду не теряем. Но надо понимать: столь сильных потопов в Пермском крае давно не было, ситуация с поисками Олеси уникальная. Такой уровень воды сильно осложняет работу. Мы надеемся на чудо — чудеса случаются. Бывали случаи, когда человек и неделю, и месяц выживал в лесу. В планах повторный выезд на поиски в выходные, если получится», — рассказал волонтёр поискового отряда.
Посёлок восстанавливается.
Беда в маленьком посёлке объединила людей. Помимо помощи в поисках пропавшей девушки, жители приходят поддержать тех, чьи дома сильнее всего пострадали от паводка. Волонтёры восстанавливают дома, заборы и гаражи, помогают расчистить мусор.
«До сих пор переводят деньги, приезжали помогать и местные, и пермяки, и жители Лысьвы и Чусового. Сейчас планируем ещё выдачу гуманитарной помощи в виде овощей, урожай ведь уничтожен, у всех глина на огороде», — рассказала активистка, председатель ТОС «Уральское село» Елена Чудинова.
Несмотря на пережитое, люди стремятся скорее вернуться к нормальной жизни, к своему привычному быту и забыть о бушующих потоках, которые для целого посёлка обернулись бедствием. По прогнозу синоптиков, ближайшие дни будут солнечными, и есть шанс, что уровень воды спадёт.