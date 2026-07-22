Как питание помогает победить усталость: простые правила для восстановления энергии

Если чувство усталости не проходит даже после полноценного отдыха, причина может крыться в рационе. Специалисты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества обращают внимание: вместо того чтобы тянуться за очередной чашкой кофе или энергетическим напитком, стоит задуматься о том, что именно попадает на тарелку. Грамотно составленное меню способно стать надежной опорой для организма и вернуть ощущение бодрости.