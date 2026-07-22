Roya News: в зоне досягаемости Ирана находятся самолеты ВВС США на сумму 1,5 млрд долларов

На спутниковых снимках видно, что в аэропорту «Рамон» на юге Израиля дислоцированы по меньшей мере 24 американских самолета-заправщика общей стоимостью около 1,5 млрд долларов. Fars напоминает, что этот аэропорт был целью иранских атак, и предупреждает, что припаркованные там самолеты «находятся в пределах досягаемости Ирана».