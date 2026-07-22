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Roya News: в зоне досягаемости Ирана находятся самолеты ВВС США на сумму 1,5 млрд долларов

Иран утверждает, что может нанести удар по американским самолетам-заправщикам стоимостью 1,5 млрд долларов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После ответных ударов Ирана по странам Персидского залива Соединенные Штаты передислоцировали часть своей военной инфраструктуры, в том числе самолеты-заправщики, на юг Израиля. Об этом пишет иорданский портал Roya News со ссылкой на иранское информагентство Fars.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что США пересматривают свою военную стратегию после того, как в результате мощных иранских ударов были повреждены многочисленные объекты по всему региону Персидского залива.

Израильские власти сейчас обсуждают возможность размещения американской военной инфраструктуры в регионе Негев в качестве более безопасной альтернативы объектам в странах Залива.

На спутниковых снимках видно, что в аэропорту «Рамон» на юге Израиля дислоцированы по меньшей мере 24 американских самолета-заправщика общей стоимостью около 1,5 млрд долларов. Fars напоминает, что этот аэропорт был целью иранских атак, и предупреждает, что припаркованные там самолеты «находятся в пределах досягаемости Ирана».

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