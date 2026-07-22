Более 80% пшеницы Дона отнесли к продовольственным классам

Заместитель директора Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова отметила, что урожай в этом году качественный: ряд показателей, включая натуру, превышает прошлогодние значения. Это говорит о том, что зерно будет востребовано в мукомольной и хлебопекарной промышленности.