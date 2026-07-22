Более 80% пшеницы Дона отнесли к продовольственным классам

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили качество 3,4 млн тонн мягкой пшеницы нового урожая. Для этого было отобрано свыше 3,5 тысячи проб и выполнено более 59 тысяч исследований.
По данным на 20 июля 2026 года, структура урожая по классам выглядит так: третий класс — 34% (1,1 млн тонн), четвёртый класс — 49% (1,6 млн тонн), пятый класс — 17% (589 тысяч тонн).
Таким образом, доля продовольственных 3‑го и 4‑го классов составила 83%.
В лабораториях зерно анализируют по множеству параметров: оценивают запах, состав, содержание сорной и зерновой примесей, проверяют на заражённость и загрязнённость вредителями, определяют количество и качество клейковины, массовую долю белка и другие показатели.
Заместитель директора Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова отметила, что урожай в этом году качественный: ряд показателей, включая натуру, превышает прошлогодние значения. Это говорит о том, что зерно будет востребовано в мукомольной и хлебопекарной промышленности.
Уборочная кампания продолжается, мониторинг качества зерна идёт параллельно. Окончательную оценку новому урожаю дадут после того, как будут исследованы все объёмы собранной пшеницы.