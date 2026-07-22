Суд лишил калининградца права на охоту за убийство двух косуль

Природоохранная прокуратура через суд добилась лишения права на охоту для жителя Калининградской области. Мужчина был признан виновным в незаконной добыче двух косуль в лесном массиве Багратионовского района в январе 2025 года. Прокурор обратился в суд с иском о прекращении права этого гражданина на охоту, которое было предоставлено ему на основании…