Суд лишил калининградца права на охоту за убийство двух косуль

Природоохранная прокуратура через суд добилась лишения права на охоту для жителя Калининградской области. Мужчина был признан виновным в незаконной добыче двух косуль в лесном массиве Багратионовского района в январе 2025 года.
Прокурор обратился в суд с иском о прекращении права этого гражданина на охоту, которое было предоставлено ему на основании охотничьего билета. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Причиненный окружающей среде ущерб нарушитель уже возместил в полном объеме.
Ранее по этому же факту суд уже применил к мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Теперь он также лишен возможности заниматься охотой.