Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об аварийном жилом доме в Советске

«К Председателю СК России А. И. Бастрыкину через его приёмную в социальной сети “Вконтакте” поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания многоквартирного дома на улице Гастелло города Советска Калининградской области. Длительное время здание 1919 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля прогнила и протекает, конструкции деформированы, в стенах образовались трещины, штукатурное покрытие осыпается, имеется угроза обрушения перекрытий. Однако мер к проведению капитального ремонта строения не принимается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — уточнили в СК.