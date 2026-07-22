Инспекционная комиссия проверила содержание зоны отдыха у воды на Молитовском затоне

Инспекционная комиссия проверила состояние зоны отдыха у воды на Молитовском затоне в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания. В проверке приняли участие глава районной администрации Сергей Лукоянов, сотрудники департамента административно-технического муниципального контроля, а также представители Молодёжного парламента при областном Законодательном собрании и районного Молодёжного совета.
Сергей Лукоянов пояснил, что в Ленинском районе официально работают два пляжа на Силикатном озере, где разрешено купание, и одна зона отдыха у воды на Молитовском затоне, где купание запрещено. В ходе осмотра комиссия проверила чистоту территории, наличие предупреждающих аншлагов, укомплектованность спасательного пункта и пообщалась с матросами-спасателями. По словам главы района, жители знают о запрете купания, но власти дополнительно проводят разъяснительные беседы и раздают листовки — вместе с молодёжными парламентариями они напоминают о правилах поведения у воды и недопустимости оставления детей без присмотра.
Александр Артёмьев, начальник Ленинского отдела департамента административно-технического муниципального контроля, отметил, что профилактика важна: она может спасти жизнь. Сотрудники департамента регулярно проводят мероприятия по предупреждению нарушений правил безопасного поведения на пляжах и в воде. На Молитовском затоне статус территории — зона отдыха у воды, поэтому купание здесь запрещено. При выявлении нарушителей с ними проводят беседу, в крайнем случае — составляют протокол об административном правонарушении, хотя на практике до протоколов обычно не доходит.
Владимир Москаленко, председатель Молодёжного парламента при областном Законодательном собрании, сообщил, что совместно с Молодёжным советом Ленинского района проводятся акции по информированию о безопасном поведении на воде. Он подчеркнул, что в популярном у нижегородцев месте купание запрещено, поэтому акция проходит именно здесь: раздают листовки, напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, мусорить, мешать другим отдыхающим, а также нужно следить за самочувствием и не оставаться долго на солнце.
Председатель Молодёжного совета Ленинского района Григорий Паршин добавил, что отдыхающие с пониманием относятся к правилам безопасности в зоне отдыха: стараются соблюдать чистоту и не заходить в воду. Тем, кто хочет искупаться, они рассказывают об официальных пляжах, открытых в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водолазы обследовали и очистили 13 пляжей и 7 зон отдыха.