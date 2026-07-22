Инспекционная комиссия проверила содержание зоны отдыха у воды на Молитовском затоне

Владимир Москаленко, председатель Молодёжного парламента при областном Законодательном собрании, сообщил, что совместно с Молодёжным советом Ленинского района проводятся акции по информированию о безопасном поведении на воде. Он подчеркнул, что в популярном у нижегородцев месте купание запрещено, поэтому акция проходит именно здесь: раздают листовки, напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, мусорить, мешать другим отдыхающим, а также нужно следить за самочувствием и не оставаться долго на солнце.