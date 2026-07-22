Нижегородцы имеют право на сокращенный рабочий день из-за жары

Нижегородцы могут уйти с работы на час раньше, если температура в помещении превышает +28,5 градусов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
Если температура на рабочем месте составляет 29 градусов тепла, то можно уйти домой на два часа раньше положенного времени; при 30,5 градусах рабочий день сокращается на четыре часа.
В условиях работы на открытом воздухе при температуре выше +32,5 градусов через каждые 20 минут нужно делать десятиминутный отдых в охлаждаемом помещении. Кроме того, в жару нужно выпивать не менее 0,5 литра воды в час.
«Стало плохо? Не терпите: фиксируйте температуру, сообщайте руководству или звоните в Профсоюз», — резюмировал главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Напомним, что нижегородцам рассказали, как уберечься от летней жары.