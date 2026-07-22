В Березовке мужчина оформил микрозаймы на приятеля и попал под «уголовку»

В Березовском районе Красноярского края полицейские установили подозреваемого в мошенничестве с микрозаймами. По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, ущерб составил 52 тыс. рублей.
В мае в полицию поступили четыре заявления от разных микрофинансовых организаций. Все они касались 42-летнего мужчины, который якобы не исполнял обязательства по договорам микрозаймов. Позже выяснилось, что мужчина сам займы не оформлял. В октябре прошлого года он получил банковскую карту на свое имя и передал ее во временное пользование приятелю.
О долгах он узнал только в январе, когда ему начали звонить из микрофинансовых организаций и сообщать о просрочках.
Оперативники установили, что к оформлению займов может быть причастен 41-летний житель Емельяново. По версии полиции, он привязал карту потерпевшего к своему номеру телефона, после чего оформлял микрозаймы от его имени. Деньги мужчина тратил на личные нужды.
Уголовные дела возбуждены по статье о мошенничестве. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.