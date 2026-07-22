В Березовке мужчина оформил микрозаймы на приятеля и попал под «уголовку»

В мае в полицию поступили четыре заявления от разных микрофинансовых организаций. Все они касались 42-летнего мужчины, который якобы не исполнял обязательства по договорам микрозаймов. Позже выяснилось, что мужчина сам займы не оформлял. В октябре прошлого года он получил банковскую карту на свое имя и передал ее во временное пользование приятелю.