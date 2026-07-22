Схему фиктивной регистрации иностранцев раскрыли в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде раскрыта схема фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегоросдкой области.
Правоохранители Канавинского района выявили нарушение миграционного законодательства: сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным установили, что жительница города организовала незаконную постановку на учёт иностранных граждан.
Фигуранткой дела стала 60‑летняя женщина, владеющая квартирой на улице Лазо. За денежное вознаграждение она оформила регистрацию для 14 иностранцев, при этом достоверно зная, что они не намерены проживать по указанному адресу.
В отношении нижегородки возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Представители полиции подчёркивают: фиктивная регистрация иностранцев или лиц без гражданства — противоправное действие, которое влечёт как административную, так и уголовную ответственность.
Ранее ФСБ пресекла канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области.