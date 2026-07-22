Ограничение на пребывание ростовчан в лесу продлили до 13 августа

Региональное правительство сообщило о продлении ограничения на пребывание граждан в лесах Ростовской области — мера будет действовать до 13 августа. Запрет также касается въезда транспорта на территорию лесного фонда. Исключение сделано для лесопожарных формирований, оперативных служб и патрульных групп.