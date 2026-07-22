В Ленинском округе Подмосковья прошел фестиваль «Усадьбы Москвы»

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье 18 июля стал местом проведения фестиваля «Усадьбы Москвы». Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фестиваль посетили свыше 4 тысяч человек. Программа мероприятия «Летнее путешествие. Москва — Горки» началась в 11 утра и завершилась поздно вечером показом в летнем кинотеатре «Киносад». В течение дня участники могли посетить ретроателье «Усадебный фотосалон», почтовое отделение, а также поиграть в бадминтон, городки, крокет и другие игры.
Кроме того, гости фестиваля приняли участие в историческом пикнике, викторинах, театрализованном чаепитии и литературных чтениях, посвященных Антону Чехову и поэтам Серебряного века. Выставка «Дачная жизнь в Горках» рассказала о загородной жизни как историко-культурном феномене российской действительности конца XIX — начала XX веков. Экскурсия-променад «Гуляем в Горках» познакомила участников с архитектурным ансамблем усадьбы, ее парком и садом. В мастерских Детского культурно-просветительского центра «Лампа» можно было расписать гипсовые панно, создать картину из нитей, декорировать веер и изготовить свечи.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.