В Ленинском округе Подмосковья прошел фестиваль «Усадьбы Москвы»

Кроме того, гости фестиваля приняли участие в историческом пикнике, викторинах, театрализованном чаепитии и литературных чтениях, посвященных Антону Чехову и поэтам Серебряного века. Выставка «Дачная жизнь в Горках» рассказала о загородной жизни как историко-культурном феномене российской действительности конца XIX — начала XX веков. Экскурсия-променад «Гуляем в Горках» познакомила участников с архитектурным ансамблем усадьбы, ее парком и садом. В мастерских Детского культурно-просветительского центра «Лампа» можно было расписать гипсовые панно, создать картину из нитей, декорировать веер и изготовить свечи.