Комплексное развитие территории планируют на месте аксайских рынков под Ростовом

— Ситуацию по рынкам знаете. Решение полностью поддерживаю. Земля находится в судебных разбирательствах. Она не перешла ни в городскую собственность, ни в региональную, ни в федеральную. Говорить о том, что конкретно там будет, сможем, когда получим эту землю. Однозначно там будет комплексное развитие территории. Это будет не только жилье, но и, возможно, другие направления бизнеса, — прокомментировал Сергей Куц.