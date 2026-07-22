Пермский дилер открыл новый салон по продаже китайских внедорожников TANK

В Перми открылся новый официальный дилерский центр TANK VERRA на ул. Героев Хасана, 81. Об открытии дилерского центра сообщила компания VERRA. Компания уже работает с этим брендом в Уфе с 2023 года. «Получение дилерства TANK — это серьезный шаг, который подтверждает высокий уровень доверия со стороны бренда и открывает новые возможности для развития бизнеса. Клиенты в Пермском крае ценят внедорожники», — отметила генеральный директор VERRA Анна Бояршинова. Она считает, что у бренда есть большой потенциал в регионе.