В Челябинской области на двое суток ввели режим НМУ

В Челябинской области с вечера 22 июля до вечера 24 июля объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Из‑за безветренной погоды и температурной инверсии в приземном слое воздуха будут скапливаться вредные вещества — выхлопные газы и промышленные выбросы.
На время действия режима НМУ предприятия, деятельность которых связана с выбросами, обязаны снизить производительность на 15−20%. Требования распространяются на объекты, для которых заранее предусмотрены специальные мероприятия по уменьшению загрязнения воздуха.
Горожанам специалисты советуют по возможности сократить время пребывания на улице, ограничить использование личного автотранспорта, чтобы снизить нагрузку на атмосферу и внимательнее следить за самочувствием, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы и сердечно‑сосудистыми патологиями.
Ранее мы сообщали об усилении контроля за паводками в шести городах Челябинской области.