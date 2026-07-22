В Челябинской области на двое суток ввели режим НМУ

Горожанам специалисты советуют по возможности сократить время пребывания на улице, ограничить использование личного автотранспорта, чтобы снизить нагрузку на атмосферу и внимательнее следить за самочувствием, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы и сердечно‑сосудистыми патологиями.