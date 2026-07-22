Сильные дожди с грозами накроют почти весь Казахстан, а на 4 региона надвигается жара — прогноз на 23 июля

По данным РГП «Казгидромет», северо-западный циклон и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части республики — ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.
«На севере, востоке, в центре, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, град, шквал, на юге страны — пыльная буря», — следует из прогноза.
Также сообщается, что ночью и утром на севере, северо-западе республики прогнозируется туман.
При этом зной никто не отменял. Согласно прогнозу, сильная жара днем ожидается:
до +35+39°С — в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на западе, на юге Актюбинской области, до +38+40°С — в Мангистауской области.
регионах будет экстремально жарко до +44°С, а где обрушатся ливни с градом