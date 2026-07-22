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Сильные дожди с грозами накроют почти весь Казахстан, а на 4 региона надвигается жара — прогноз на 23 июля

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Zakon.kz

По данным РГП «Казгидромет», северо-западный циклон и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части республики — ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

«На севере, востоке, в центре, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, град, шквал, на юге страны — пыльная буря», — следует из прогноза.

Также сообщается, что ночью и утром на севере, северо-западе республики прогнозируется туман.

При этом зной никто не отменял. Согласно прогнозу, сильная жара днем ожидается:

до +35+39°С — в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на западе, на юге Актюбинской области, до +38+40°С — в Мангистауской области.

регионах будет экстремально жарко до +44°С, а где обрушатся ливни с градом 23—25 июля 2026 года, можете узнать по ссылке.