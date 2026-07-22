Какие регионы ввели ограничения на использование электросамокатов в России

В России ужесточают правила пользования электросамокатами. Ограничения вводят города в разных регионах страны. Причина — рост количества аварий с участием пешеходов и отсутствие культуры вождения. При этом для многих людей этот вид транспорта стал незаменимым помощником для работы и отдыха. Как регулируется использование электросамокатов в России в 2026 году, какие штрафы есть для владельцев СИМ, где уже ужесточили их использование и как найти выход из сложившейся ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В России ужесточают правила пользования электросамокатами. Ограничения вводят города в разных регионах страны. Причина — рост количества аварий с участием пешеходов и отсутствие культуры вождения. При этом для многих людей этот вид транспорта стал незаменимым помощником для работы и отдыха. Как регулируется использование электросамокатов в России в 2026 году, какие штрафы есть для владельцев СИМ, где уже ужесточили их использование и как найти выход из сложившейся ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Что такое СИМ.

В 2023 году вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), принятые постановлением Правительства РФ от 06.10.2022. Впервые в них появилось понятие «СИМ» — средство индивидуальной мобильности.

СИМ — это транспортное средство с двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения человека. Оно может быть оборудовано одним или несколькими колесами.

К СИМ относятся:

* электросамокаты,



* электроскейтборды,



* гироскутеры,



* сигвеи,



* моноколеса и иные аналогичные средства.

В последние годы электросамокаты и другие СИМ плотно вошли в нашу жизнь: их активно используют курьеры, студенты, любители активного отдыха. В условиях плотного трафика и постоянных пробок такой транспорт дает возможность ускориться и быстро добраться на встречу с друзьями, в парки и другие общественные пространства.

К сожалению, вместе с популярностью электросамокатов стремительно выросла и аварийность. По данным Госавтоинспекции, количество наездов на электросамокатчиков в зоне перекрестков с января по май этого года увеличилось на 12,4% по сравнению с прошлым годом. В целом же число аварий с участием средств индивидуальной мобильности за этот период выросло на 32%. Количество ДТП составило 1,16 тыс. таких происшествий, а в авариях пострадали 1,23 тыс. человек.

Как регулируется использование электросамокатов.

Электросамокаты уже стали полноценной частью городской мобильности, однако законодательство пока продолжает догонять скорость развития этого рынка, считает доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

«Основные правила использования средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, закреплены в Правилах дорожного движения. Они определяют, где можно передвигаться, устанавливают максимальную скорость движения и закрепляют приоритет безопасности пешеходов. Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации могут применяться положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а при причинении тяжкого вреда здоровью или гибели человека — нормы уголовного законодательства», — рассказал «Газете.Ru» юрист.

Среди таких правил:

* Скорость СИМ не должна превышать 25 км/ч.



* При передвижении на СИМ по пешеходной дорожке важно помнить, что пешеходы имеют приоритет.



* При пересечении пешеходного перехода водитель самоката обязан спешиться. Пересекать дорогу на СИМ запрещено.



* Масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.



* Средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой (фонарем) белого цвета спереди.

Возрастные ограничения:

* Младше 7 лет. Можно передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых.

* От 7 до 14 лет. Можно ехать по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

* Старше 14 лет. Разрешено пользоваться велоинфраструктурой, передвигаться в пешеходной зоне, по обочинам и правому краю проезжей части, на которой скорость ограничена до 60 км/ч.

Штрафы за нарушение ПДД для электросамокатов.

Ответственность владельцев и пользователей электросамокатов становится все серьезней.

«За нарушение ПДД предусмотрены административные санкции, а если нарушение повлекло причинение имущественного ущерба или вреда здоровью, возникает и гражданско-правовая обязанность по возмещению убытков. Практика показывает, что количество подобных споров ежегодно увеличивается, а суды все чаще рассматривают пользователей электросамокатов как полноценных участников дорожного движения, на которых распространяется обязанность соблюдать требования безопасности», — пояснил Кырлан Марчел.

Для водителей электросамокатов и других СИМ предусмотрены штрафы за нарушение ПДД:

* за превышение скорости — 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ);



* за проезд пешеходного перехода на самокате без спешивания — 800 рублей;



* за создание помех на дороге — 1000 рублей;



* за езду в состоянии алкогольного опьянения — от 1000 до 1500 рублей.



* за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести — от 1000 до 1500 рублей (ч. 2 ст. 12.30 КоАП)



* за создание помех в движении транспортных средств — 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

Контролируют соблюдение правил сотрудники ГИБДД.

Зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов, руководитель федерального проекта «Правомобиль», адвокат Александр Терновцов напоминает, что отношения пользователя с кикшеринговой компанией регулируются также гражданским законодательством и Законом о защите прав потребителей. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что оператор должен предоставлять достоверную информацию о тарифах, правилах и ограничениях, следить за технической исправностью самокатов и обеспечивать безопасность оказываемой услуги. Таким образом, это уже не просто развлечение, а полноценный вид городской мобильности, который требует комплексного регулирования.

Ограничение на использование самокатов в регионах РФ.

Далеко не все пользователи самокатов соблюдают правила ПДД. Многие ездят вдвоем, резко выскакивают на проезжую часть, пытаются лавировать между пешеходами. Последствия такой беспечной езды всегда опасны и часто трагичны: по вине самокатчиков страдают и гибнут пешеходы. Чтобы взять ситуацию под контроль, многие субъекты Российской Федерации и муниципалитеты вводят собственные ограничения.

В крупных городах появились:

* зоны автоматического снижения скорости,



* территории, где движение на электросамокатах полностью запрещено,



* специальные места для парковки,



* дополнительные требования к операторам кикшеринга.

«Именно региональный уровень сегодня во многом определяет практику использования средств индивидуальной мобильности, поскольку плотность пешеходного потока и особенности городской инфраструктуры существенно различаются. Одновременно обсуждается формирование единых федеральных правил для операторов кикшеринга, чтобы отказаться от практики, когда каждый регион устанавливает собственные требования», — отметил Кырлан Марчел.

Ограничения для самокатов в городах:

* Санкт-Петербург в 2025 году заключил соглашение с операторами и ввел полный запрет движения СИМ в 36 зонах. На 175 территориях скорость таких транспортных средств была ограничена до 15 км/ч, еще в семи — до 10 км/ч. Кроме того, водителям электросамокатов запретили парковаться в четырех центральных районах.



* В Сочи в 2025 года запретили движение электросамокатов в 38 зонах, и еще в 47 зонах ограничили скорость. Сейчас местные власти рассматривают возможность введения полного запрета на движение электросамокатов. К таким перспективам курортный город подталкивает внушительный рост ДТП, в которых травмируются дети.



* Благовещенск постепенно перешел от частичного запрета на использование СИМ к полному.



* Южно-Сахалинск этим летом ввел запрет на передвижение на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности в местном парке.



* В Челябинске усилили контроль за парковкой электросамокатов. Отныне жители города могут сигнализировать о брошенных транспортных средствах через чат-бот.



* Дума Ставропольского края ввела штрафы за нарушения правил размещения и использования СИМ. Максимальная ответственность составит 50 тыс. рублей.



* Московская область активно вводит ограничения на прокат электросамокатов. Сегодня они действуют в Люберцах, Раменском, Котельниках, Лобне, Солнечногорске и Подольске.

Региональные и муниципальные запреты на использование электросамокатов, безусловно, возможны в рамках действующего законодательства, если они вводятся в целях безопасности дорожного движения, считает Александр Терновцов.

При этом эксперт отмечает: важно, чтобы эти решения имели четкое правовое основание и не нарушали права предпринимателей. Терновцов обратил внимание, что прокуратура уже оспаривает некоторые запреты в Подмосковье, указывая на отсутствие полномочий у муниципальных комиссий по безопасности. Это сигнал: нужен баланс.

Как регулировать использование самокатов.

Впервые депутаты Государственной Думы занялись вопросом регулирования самокатов и других средств индивидуальной мобильности несколько лет назад. По мере роста числа устройств и их пользователей выросло и количество дорожно-транспортных происшествий.

«На тот момент я входил в состав Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, мы много работали над вопросом безопасной езды на СИМах. Стало ясно, что необходимо наводить порядок в сфере, устанавливать правила безопасности. Для сравнения: Европа, которая столкнулась с такими же проблемами, одним махом запретила все самокаты как явление. Мы пошли более сложным путем: не запрещаем, а регулируем и убираем правовые пробелы, которые появились из-за новых реалий», — рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.

В 2023—2024 годах после ограничения скорости самокатов в Москве до 20 км/ч ДТП стали происходить реже на 48%, обратил внимание депутат.

Среди плюсов достижений тех лет:

* Кикшеринг стал прозрачнее и безопаснее.



* На арендных самокатах появились номера для идентификации водителей.



* Заработали штрафы и запретительные меры, которые снизили участие «рисковых» водителей дорожном движении.



* Введен запрет езды вдвоем на самокате, в том числе с ребенком.



* Введение обязательной идентификации пользователей, как это сделано в Москве, сделало невозможным использование арендных СИМов теми, кто пока по возрасту не имеет права кататься на них — допускаются только лица старше 18 лет.



* Ограничение скоростей в сервисах кикшеринга сделало миллионы поездок безопаснее.

Если кикшеринговые самокаты давно имеют номера, скоро станут «видимыми» и частные. Александр Толмачев напомнил, что с 1 сентября стартует обязательная регистрация электросамокатов. Со временем каждому устройству присвоят учетный номер. Как и в случае с автомобилями, за езду без номеров будет следовать штраф.

«Некоторые пользователи после выведения арендных СИМов в правовое поле не согласились с новыми требованиями и правилами безопасности и приобрели собственную технику, на которой продолжили гонять как хочется. Однако уже в ближайшее время все электросамокаты, как личные, так и арендные, будут ездить по правилам», — подчеркнул депутат.

Почему запрещать электросамокаты бессмысленно.

Запрещать использовать электросамокаты бессмысленно, считает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

«Такой шаг не исправит ситуацию с транспортной дисциплиной, но нанесет сильный удар по предпринимателям из кикшеринга и доставки. А туристы и молодежь, привыкшие к свободному перемещению, потеряют мобильность», — пояснил он «Газете.Ru».

Тем не менее всем видам такого транспорта нужно четкое регулирование. Эксперт обращает внимание, что знакомить молодежь с культурой вождения, как и с любой другой культурой, нужно как можно раньше.

Александр Толмачев пояснил, что большую работу с обучением старшеклассников базовым ПДД ведет «Движение Первых». При этом, по словам депутата, важно делать акцент не просто на правилах дорожного движения, но и на безопасности в контексте эксплуатации СИМ. Нужно преподносить тему и глазами пешехода, и будущего автомобилиста, и с точки зрения самокатчика или велосипедиста.

Кырлан Марчел считает, что ужесточение исключительно штрафов не станет универсальным решением проблемы. Безопасность формируется прежде всего за счет грамотного регулирования, отмечает юрист.

«Необходимо развивать инфраструктуру, отделяя потоки пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов, расширять сеть велодорожек, использовать интеллектуальные системы ограничения скорости в местах массового скопления людей, совершенствовать идентификацию пользователей прокатных сервисов и исключать возможность передачи аккаунтов несовершеннолетним», — подчеркнул Кырлан Марчел.

Отдельного внимания заслуживает вопрос страхования гражданской ответственности, считает юрист. Сегодня пострадавший пешеход далеко не всегда может быстро получить компенсацию за причинение ущерба. Введение понятных механизмов страховой защиты для коммерческих операторов и постепенное развитие культуры страхования могли бы существенно повысить уровень защиты всех участников движения.

Использование самокатов в разных странах.

Правила использования электросамокатов различаются по всему миру, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков. Он приводит несколько популярных зарубежных примеров решения проблемы.

Как регулируют использование самокатов за рубежом:

* В Великобритании езда на электросамокате по дороге может привести к начислению шести штрафных баллов в водительское удостоверение. Езда на них по тротуару, велодорожке или пешеходной дорожке влечет за собой штраф в размере 300 фунтов стерлингов.



* В Париже можно ездить на самокатах по проезжей части. А вот использование их на тротуаре может повлечь за собой штраф в размере 135 евро. За брошенный СИМ в дверях, на пешеходном переходе или в другом неположенном месте — штраф в размере 35 евро.



* В Испании использование электросамокатов на тротуарах запрещено.





* В США ограничения действуют в некоторых городах — например, в Нэшвилле и Индианаполисе. В большинстве университетских кампусов электросамокаты полностью запрещены.

* В Японии электросамокаты классифицируются как моторизованные велосипеды. Однако они не соответствуют всем критериям этой классификации, например, из-за отсутствия педалей. Поэтому на них нельзя ездить по дорогам общего пользования или пешеходным дорожкам, что фактически запрещает их использование в большинстве ситуаций.



* В Германии электросамокаты разрешены, но должны соответствовать ограничению скорости в 20 км/ч и не могут использоваться на тротуарах или в пешеходных зонах, если иное не указано местными властями. Они также должны соответствовать определенным техническим требованиям, включая максимальную мощность двигателя в 500 ватт.



* В Сингапуре электросамокаты полностью запрещены на общественных пешеходных дорожках. Их использование ограничено 440 км велосипедных дорожек. Нарушители правил могут быть оштрафованы или приговорены к тюремному заключению.

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