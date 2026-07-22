Параметры застройки Аксайских рынков определят не ранее 2027 года

«Говорить о том, что конкретно будет на территории этих рынков, мы сможем после того, как получим эту землю. Тогда однозначно там будет КРТ. Это будет не только жилье, но, возможно, и другие направления бизнеса. Думаю, говорить об этом будем, не ранее в 2027—2028 годах», — сказал господин Куц.