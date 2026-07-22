Исчез с витрины: в Калининграде 20-летнюю девушку заподозрили в краже дорогого смартфона

В Калининграде полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился представитель магазина цифровой техники, расположенного в торговом центре на улице Театральной. Мужчина сообщил о пропаже дорогостоящего смартфона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. По данным полиции, к краже может быть причастна 20-летняя местная жительница.
Предварительно установлено, что девушка взяла мобильный телефон прямо с витрины. Устройство не было подключено к системе сигнализации. После посетительница покинула магазин. Со слов подозреваемой, похищенный гаджет она якобы потеряла. Сейчас местонахождение смартфона устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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