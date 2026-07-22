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Налоговая нашла помещение площадью 11 квадратных метров в Минске, на которых зарегистрированы более 370 компаний

Налоговая нашла 11 квадратных метров в Минске, где зарегистрированы 370 фирм.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая нашла 11 квадратных метров в Минске, где зарегистрированы более 370 фирм. Подробности приводит Министерство по налогам и сборам.

Сотрудники ведомства с целью пресечения фактов использования адресов «массовой» регистрации недобросовестными плательщиками с начала 2026 года проверили более 1,2 тысячи юридических адресов. По ним было зарегистрировано свыше 23 тысяч субъектов хозяйствования.

«Так, к примеру, в городе Минске в помещении площадью 11 квадратных метрах уместилось более 370 субъектов хозяйствования!» — заметили в МНС.

В налоговой поясняют: подобная плотность «прописки» указывала на то, что у многих компаний юридический адрес был только «на бумаге» и без реального присутствия по месту регистрации. В отношении 5000 плательщиков были проведены профилактические мероприятия.

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