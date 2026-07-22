Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье за полгода прекратили гражданство 88 человек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции прекратили гражданство 88 натурализированных граждан, у 150 мигрантов аннулировано РВП и у 2 600 — вид на жительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области по итогам заседания коллегии, которая прошла под председательством начальника главка Виктора Паукова.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении 88 лиц приняты решения о прекращении гражданства РФ, у 150 мигрантов аннулировано разрешение на временное проживание, у 2 600 — вид на жительство. Количество выявленных фактов организации незаконной миграции увеличилось на 46%, фиктивной регистрации — в 2,4 раза», — сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, проведено 39 тыс. проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, по результатам которых принято 33,5 тыс. решений о выдворении и депортации, 49 тыс. — о неразрешении въезда. «Сняты с фиктивного учета более двух тысяч иностранных граждан, 11 тыс. — сокращены сроки временного пребывания», — добавили в главке.