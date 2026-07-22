В Подмосковье за полгода прекратили гражданство 88 человек

По данным ГУ МВД, проведено 39 тыс. проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, по результатам которых принято 33,5 тыс. решений о выдворении и депортации, 49 тыс. — о неразрешении въезда. «Сняты с фиктивного учета более двух тысяч иностранных граждан, 11 тыс. — сокращены сроки временного пребывания», — добавили в главке.