Нижегородский министр Карасев заработал больше губернатора Никитина за год

Согласно данным Центризбиркома, в 2025 году доход Павла Карасева, министра внутренней политики и (с 17 марта 2026 года) заместителя председателя правительства Нижегородской области, составил 7,8 млн рублей — это выше заработка губернатора Глеба Никитина за тот же период на 400 тысяч рублей.