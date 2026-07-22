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Нижегородский министр Карасев заработал больше губернатора Никитина за год

В 2025 году доход Павла Карасева, министра внутренней политики и (с 17 марта 2026 года) заместителя председателя правительства Нижегородской области, составил 7,8 млн рублей.

Доходы нижегородских чиновников: сравнение деклараций за 2025 год, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, в 2025 году доход Павла Карасева, министра внутренней политики и (с 17 марта 2026 года) заместителя председателя правительства Нижегородской области, составил 7,8 млн рублей — это выше заработка губернатора Глеба Никитина за тот же период на 400 тысяч рублей.

В имущественном портфеле Карасева — лишь автомобиль Toyota 2012 года выпуска; земельных участков и жилой недвижимости у чиновника нет. Источниками дохода выступают заработная плата в правительстве и социальные выплаты.

Для сравнения: в активе главы региона — земельный участок и жилой дом в Тверской области, квартира в Москве, а также несколько транспортных средств.

Павел Карасев занимает пост министра с 2020 года, а должность зампреда правительства получил в марте 2026‑го. Чиновник обладает учёной степенью кандидата социологических наук.

Ранее прокуратура вернула в бюджет Нижегородской области более 550 млн рублей.