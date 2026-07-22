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Грозовые дожди и штормовой ветер до 25 м/с ожидаются в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, 23 и 24 июля ожидаются дожди.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во второй половине ночи и до конца суток 23 июля, а также 24 июля ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в региональном управлении МЧС.

Во время непогоды всем рекомендуют оставаться в помещениях. В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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