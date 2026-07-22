В России будут развивать выездную помощь врачей в детских поликлиниках

Российские власти планируют совершенствовать выездную работу врачей в детских поликлиниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Ответственными за это направление назначены Минздрав России и региональные власти. Они должны организовать работу так, чтобы дети могли получать медицинскую помощь не только в поликлиниках, но и во время выездов специалистов.
Также ведомства займутся созданием современной инфраструктуры для оказания медицинской помощи женщинам и детям. Речь идет о повышении доступности и качества медпомощи, особенно там, где пациентам сложнее добираться до специалистов.
Первые результаты этой работы правительство ожидает в 2027 году. После этого Минздрав и регионы должны будут отчитываться о выполнении задач ежегодно.