К очистке скелета доисторического хищника приступили 2000 волонтеров

В центре науки «Коперник», расположенном в столице Польше, Варшаве, более 2000 волонтеров приступили к восстановлению скелета доисторического хищника — мастодонзавра, пишет Phys.org. Длина древних останков амфибии составляет порядка 6 м, а весят они примерно 1300 кг. На работу волонтеров гости центра могут посмотреть сквозь стеклянные стены лаборатории.
Работа кропотливая: кости мастодонзавра миллиметр за миллиметром следует отделить от камня. Для этих целей используется специальный пневматический молоток, который аккуратно откалывает камень от кости. Где заканчивается кость и начинается камень, видно благодаря ультрафиолету.
Волонтерами в данном проекте стали не археологи или палеонтологи, а обычные менеджеры, уборщики и тату-мастера. Они прошли подготовку и получили соответствующее оборудование, прежде чем приступить к работам, которые проходят под наблюдением экспертов. Продолжительность одной сессии составляет около двух часов.
«Знаю, что эти останки пролежали под землей 240 млн лет, а я первый человек, который к ним прикасается. Я все еще не могу это осознать», — поделилась эмоциями координатор волонтерской группы Татьяна Козык.
Среди волонтеров 51-летняя менеджер Дорота Серафин. Реконструкцию скелета древнего хищника она назвала опытом «расслабляющим, философским и даже мистическим».
Планируется, что очищенный от каменистых наслоений скелет будет представлен на выставке в центре науки «Коперник» в октябре или ноябре.
Останки были обнаружены в 2023 году на юге Польши палеонтологами Томашем Сулеем и Войцехом Павлаком. Они же решили привлечь волонтеров к работе по очистке древнего скелета. По словам Сулея, данные останки самые крупные среди всех известных окаменелостей мастодонзавра. Скелеты такого доисторического хищника находили на территории Германии и России, однако эти останки не превышали в длину 2−3 м.
Мастодонзавры считаются одними из самых крупных земноводных, когда-либо обитавших на Земле. Они жили в период среднего триаса, тогда только появились первые динозавры. Мастодонзавры были подводными охотниками, добычей которых становилась рыба и земноводные меньшего размера.
Предположительно, такие хищники вырастали в длину до 6 м. У них были широкие плоские головы, длинные челюсти, острые конусообразные зубы. Внешне они напоминали крокодилов, хоть и принадлежат к другой ветви семейного древа позвоночных.
В Нью-Йорке продали скелет тираннозавра рекса.
Ранее скелет тираннозавра рекса Гаса (Gus) продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные $50,1 млн (3,8 млрд руб.). Итоговая сумма сделки значительно превысила предварительную оценку экспертов, которая составляла от $20 млн до $30 млн. Имя покупателя не раскрывается.
Скелет нашли на ранчо в округе Хардинг в Южной Дакоте. Раскопки проводились компанией Theropoda Expeditions, специализирующейся на коммерческом поиске окаменелостей. Работы шли с 2021 по 2023 год.
Скелет назвали в честь Гэри «Гаса» Ликинга — владельца земель, по которым в позднем меловом периоде бродил этот динозавр. Возраст скелета составляет около 67 млн лет. Он состоит из 183 окаменелых костей, на которые приходится от 75 до 80% общей костной массы животного. Гас считается одним из самых полных скелетов тираннозавра за всю историю палеонтологии.
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