К очистке скелета доисторического хищника приступили 2000 волонтеров

Останки были обнаружены в 2023 году на юге Польши палеонтологами Томашем Сулеем и Войцехом Павлаком. Они же решили привлечь волонтеров к работе по очистке древнего скелета. По словам Сулея, данные останки самые крупные среди всех известных окаменелостей мастодонзавра. Скелеты такого доисторического хищника находили на территории Германии и России, однако эти останки не превышали в длину 2−3 м.