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На Первой Сормовской линии появился остановочный пункт по просьбам нижегородцев

Сделать остановку у посёлка Юдинцева в Канавинском районе просили сами пассажиры.

В Нижнем Новгороде на Первой Сормовской линии появился новый остановочный пункт «Юдинцева». Сделать остановку у посёлка Юдинцева в Канавинском районе просили сами пассажиры, рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

На этой остановке можно пересесть с электрички на другой общественный транспорт — автобусная остановка расположена в пешей доступности от платформы.

На станции «Юдинцева» останавливаются пригородные поезда Заволжского направления — № 6247 Правдинск — Нижний Новгород, № 6414 Нижний Новгород — Заволжье и № 6258 Нижний Новгород — Правдинск.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый автобусный маршрут № 125 «Улица Усилова — Автостанция г. Кстово» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Кстово.