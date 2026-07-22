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В Петербурге начали тестировать турникеты на городских причалах

В Санкт-Петербурге на причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость» начали тестировать турникетную систему доступа. Об этом сообщили в транспортном блоке правительства региона.

Источник: t.me / transportniytseh

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. После ввода в эксплуатацию система позволит контролировать доступ на причалы, ограничивать несанкционированный проход, фиксировать пассажиропоток в режиме реального времени с привязкой к судовладельцам и перевозчикам, а также учитывать загрузку водных маршрутов.