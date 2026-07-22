В Петербурге начали тестировать турникеты на городских причалах

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. После ввода в эксплуатацию система позволит контролировать доступ на причалы, ограничивать несанкционированный проход, фиксировать пассажиропоток в режиме реального времени с привязкой к судовладельцам и перевозчикам, а также учитывать загрузку водных маршрутов.