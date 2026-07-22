Птицеводческий комплекс за 2,9 млрд рублей открыли в Нижегородской области

Министр сельского хозяйства Николай Денисов напомнил, что в 2024 году с агрохолдингом было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству при реализации инвестпроектов на сумму более 13 млрд руб. В 2025 году ввели в работу первый за последние 50 лет птицеводческий комплекс типа «гринфилд» по производству мяса бройлера — «Верхополье».