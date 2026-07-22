В Прикамье жители Кына пожаловались прокурору на отсутствие дороги и связи

Жители села Кын пожаловались прокурору Дмитрию Прокопенко на отстутсвие дороги, связи и интернета, сообщили в администрации Лысьвенского округа.
Прокурор округа провёл личную встречу с жителями. Основные вопросы касались восстановления транспортного сообщения, возмещения ущерба от паводка и отсутствия стационарной связи. Вместе с ним на вопросы отвечали начальник управления по развитию территорий Надежда Ширинкина и глава Кыновского территориального управления Татьяна Павлова.
Главная тема — дороги. На данный момент на отсыпке насыпи работают два КамАЗа, погрузчик и экскаватор. В скором времени обещают доставить трубы для переправы. Прокурор лично потребовал от мастера выполнить работы в максимально сжатые сроки.
Жители спрашивали и о компенсациях за утраченное имущество. Сейчас работает оценочная комиссия, с каждым пострадавшим будут разбираться индивидуально.
Ещё одна проблема — связь. Стационарный телефон и интернет до сих пор недоступны. Оператор связи объяснил, что часть линий проходит прямо по руслу реки Кын, где сильное течение пока не даёт приступить к ремонту.
Кроме того продолжаются поиски пропавшей Олеси Косаревой. Девушку ищут уже 11 дней. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.